Milano: De Corato, presi ladri di auto, palesi problemi di integrazione con alcune etnie

- Sono stati fermati oggi, a Milano, i due giovani marocchini che, a fine ottobre 2021, avevano rapinato un'auto a Cantù. Si tratta dell'ennesimo fatto di cronaca nera che vede coinvolti degli extracomunitari di nazionalità marocchina e non possiamo fare a meno di constatare come la popolazione carceraria presente in Lombardia, da anni, veda proprio questa etnia guidare la classifica delle presenze con ben 970 individui, un terzo del totale di tutta Italia". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "Considerati i numeri e le inconfutabili evidenze – prosegue - rimango perplesso di fronte al fatto che, nonostante provengano da un paese in cui non c'è alcuna guerra né dittatura, questi delinquenti non vengano rimpatriati. Non ci sono spiegazioni a tali mancanze se non, forse, che ci deve essere una volontà politica che preferisce che queste persone disoneste restino nella nostra nazione. Gli arrestati spesso, peraltro, sono giovanissimi e recidivi e pare del tutto evidente che non hanno, ne abbiano mai avuto, alcuna intenzione di integrarsi. L'unica verità di cui bisognerebbe prendere atto è che le politiche migratorie degli ultimi anni sono state un vero e proprio fallimento e che il nostro paese non può continuare a farsi carico di questi delinquenti, magari finanziando anche inutili programmi di reinserimento". (Com)