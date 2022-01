Roma: Marinone (Pd), 80 miliardi per riqualificare parco Foro Italico è segnale forte per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla riqualificazione del parco del Foro Italico “è un'occasione bellissima che darà modo soprattutto ai giovani di poter vivere nuovi spazi di aggregazione. L'assegnazione di 80 milioni di euro da parte del ministro per Politiche giovanili Fabiana Dadone è un segnale forte". Lo afferma il consigliere capitolino del Partito democratico, Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco alle Politiche giovanili. "Lo sport ha un ruolo fondamentale nella crescita e formazione anche nelle sfide di tutti i giorni e in quelle del futuro. Sono certo che grazie alle opere di riqualificazione questi spazi potranno dare modo ai giovani di esprimere il loro talento e le loro passioni", conclude Marinone.(Com)