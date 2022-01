Quirinale: Fassina (LeU), Draghi non è unica soluzione, mi preoccupa conflitto in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritengo ci siano le condizioni per trovare personalità che possano andare al Quirinale e svolgere importanti funzioni di garanzia senza dover necessariamente ricorrere a Mario Draghi, che potrebbe continuare con il governo fino a fine legislatura. Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di LeU, nel corso del webinar “Noi e l’Euro: 20 anni di storia”, promosso da “Eureca, idee per l’Italia e l’Europa”. Il deputato di LeU ha tuttavia evidenziato l’”enfasi eccessiva attorno alla rilevanza di Draghi” che, pur essendo una “personalità di primissimo piano”, non risolve tutti i problemi. “Quello che mi preoccupa è un conflitto in Parlamento, che darebbe vita a una difficoltà”: “a Febbraio abbiamo subito una sconfitta e quello che più mi preoccupa è la capacità di trovare un punto di convergenza largo”, ha aggiunto. “Se poi riteniamo, con una soluzione larga”, di scegliere Draghi, “possiamo procedere, ma non lo vedrei come l’elemento decisivo”, ha concluso. (Rin)