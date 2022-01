El Salvador: entro fine gennaio altri 1.400 elementi per rafforzare Piano controllo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Salvador si appresta a rinforzare la propria strategia di sicurezza mettendo in conto l'integrazione, entro la fine di gennaio, di nuovi elementi nelle forze di sicurezza. In particolare, fa sapere il coordinamento per la sicurezza del presidente Nayib Bukele, altre 1.400 unità entreranno nelle Forze armate del Salvador (Faes) con compiti di supporto alla Polizia nazionale nell'attuazione del Piano di controllo territoriale (Pct). "Con la presenza di altri soldati l'Esercito permetterà al governo di rafforzare la vigilanza permanente nelle comunità di tutto il Paese, per evitare che le bande armate generino scompiglio tra la popolazione, come successo nelle precedenti gestioni di governo", si legge in una nota. Nel 2022, prosegue il governo, si doteranno le forze di sicurezza di "nuovi e migliori strumenti tecnologici". (segue) (Mec)