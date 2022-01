El Salvador: entro fine gennaio altri 1.400 elementi per rafforzare Piano controllo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica centro-americana di El Salvador ha registrato nel 2021 il minore numero di omicidi delle serie storiche iniziate nel 1992 alla fine della guerra civile. Lo riferisce la Polizia civile nazionale (Pnc), secondo cui nel Paese sono stati registrati nel corso dello scorso anno in tutto 1.140 omicidi. Si tratta di 201 morti violente in meno rispetto al 2020, quando erano stati registrati 1.341 assassinii. Grazie alla riduzione numerica, anche il tasso di omicidi per 100.000 abitanti è sceso da 20 a 18. In un comunicato pubblicato sul profilo Twitter della presidenza della Repubblica evidenzia il risultato, indicando il 2021 come "l'anno più sicuro dall'inizio delle serie storiche" sulla criminalità. Il governo attribuisce la riduzione della violenza al successo del Piano di controllo territoriale, strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili messa a punto dal presidente, Nayib Bukele. "Continua la tendenza alla riduzione degli omicidi, grazie al Piano di controllo territoriale", ha scritto sul proprio account Twitter il direttore della Pnc, Mauricio Arriaza. (segue) (Mec)