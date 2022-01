El Salvador: entro fine gennaio altri 1.400 elementi per rafforzare Piano controllo territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo il suo insediamento, avvenuto il 1 giugno del 2019, il presidente Bukele aveva presentato l'intervento "integrale" per riportare la legalità su territorio. Un'azione congiunta delle forze di sicurezza e di iniziative civili lanciato il 20 giugno con il nome di Piano di controllo del territorio, articolato in sette fasi, di cui ne sono state al momento sviluppate quattro. La prima, denominata "Preparazione", è stata una fase di attacco con un'azione di "tolleranza zero" nei confronti delle pratiche criminali contro cui, secondo l'attuale governo, è stato dato poco peso negli anni precedenti. La seconda fase, "opportunità", si concentra sulla creazione di occasioni di lavoro per i giovani, sottraendoli all'offerta criminale. In terza battuta si è proceduto a modernizzare le forze di sicurezza, mentre la quarta fase segue la volontà di riprendere alle bande criminali il controllo dei territori loro consegnato nel corso dei principali processi di tregua. (Mec)