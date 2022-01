Spagna: il 5 gennaio Juan Carlos festeggerà 84mo compleanno ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 gennaio prossimo il re emerito spagnolo, Juan Carlos, festeggerà il suo 84mo compleanno ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti per il secondo anno consecutivo dopo aver lasciato volontariamente il Paese nell'agosto del 2020. Secondo l'agenzia di stampa "Europa Press", resta da vedere se per questa occasione sarà accompagnato dalla figlia Elena, come un anno fa. In ogni caso, per Juan Carlos questo potrebbe essere l'ultimo compleanno al di fuori della Spagna dato che sono sempre più insistenti le voci di un imminente ritorno, soprattutto se dovessero essere archiviate alcune delle inchieste che lo vedono ancora protagonista. L'ultima apparizione pubblica dell'ex sovrano è stata il 17 dicembre, quando ha assistito a una partita di tennis con Rafa Nadal in un torneo ad Abu Dhabi. Juan Carlos aveva anche colto l'occasione per incontrare privatamente il tennista e il suo allenatore, Carlos Moyá.(Spm)