Bulgaria: leader Itn Trifonov, Nord Macedonia rispetti gli accordi

- La Macedonia del Nord "deve rispettare" gli accordi presi con la Bulgaria. Lo ha dichiarato il leader del partito bulgaro C'è un popolo come questo (Itn), Slavi Trifonov, attraverso un messaggio su Facebook. Trifonov, che rappresenta una delle forze politiche della nuova maggioranza di governo, ha proposto che Sofia tolga il veto all'avvio dei negoziati di adesione di Skopje all'Ue a due condizioni. "Il 10 gennaio ci sarà un consiglio consultivo presso il presidente della Repubblica e l'argomento sarà la Macedonia del Nord, poiché tutti stanno esercitando pressioni su di noi per dare il via libera. Se gli Stati Uniti vogliono così tanto la Macedonia del Nord nell'Ue, allora i cittadini della Bulgaria, come i cittadini della maggior parte dei Paesi dell'Ue, dovrebbero poter andare negli Stati Uniti senza visto. Essendo un membro a pieno titolo dell'Ue, anche la Bulgaria deve diventare immediatamente membro dell'area Schengen. Gli Stati Uniti e l'Unione europea vogliono che siamo dei partner leali, quindi dovrebbero essere (a loro volta) fedeli a noi", ha scritto Trifonov. L'esponente politico ha poi aggiunto che la Macedonia del Nord deve rispettare tutti i punti del Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione, che ha firmato con la Bulgaria nel 2017, compreso tutto ciò che riguarda la storia del Paese. (segue) (Seb)