Turchia: Giorgio Marrapodi è il nuovo ambasciatore d’Italia

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato, a seguito del gradimento del governo interessato, la nomina di Giorgio Marrapodi ad ambasciatore d’Italia ad Ankara. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Giorgio Marrapodi nasce a Martone (Reggio Calabria), il primo marzo 1961 e consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Firenze nel 1984 con il massimo dei voti. Entra in carriera diplomatica nel 1987, prestando servizio presso la Direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali. Nel 1990 svolge il suo primo incarico all'estero presso l'ambasciata d'Italia a Bucarest, Romania, fino al 1994, quando assume servizio presso la rappresentanza permanente d'Italia presso l’Onu a New York, Stati Uniti d'America. Nel 1998 fa rientro alla Farnesina presso la Direzione generale per gli affari economici, fino al 2000, quando presta servizio presso la Segreteria generale. Nel 2001 assume servizio come consigliere per la stampa alla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea a Bruxelles fino al 2005, quando presta servizio come vice capo missione presso l'ambasciata d'Italia a Madrid. Nel 2009 torna a Roma in qualità di capo del servizio per gli Affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, fino al 2013 quando assume in qualità di ambasciatore presso l'ambasciata d'Italia a Vienna. Nel 2018 torna a Roma, in qualità di direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo. Dal 3 gennaio 2022 è ambasciatore d'Italia ad Ankara, Turchia. Nel 2016 è stato nominato Cavaliere ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica.(Res)