Formazione: conclusa la partecipazione della Fondazione Italia Usa al master Global Marketing

- Dopo dieci anni, a fine 2021 si è conclusa l'esperienza e la partecipazione della Fondazione Italia Usa al master Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy. Nell'ambito del master, ogni anno la Fondazione Italia Usa ha selezionato e premiato mille giovani neolaureati meritevoli di università italiane, concedendo loro una borsa di studio gratuita per il master e un attestato da conferire in una cerimonia istituzionale allo scopo di favorire l'internazionalizzazione con gli Stati Uniti e fornire loro un sostegno concreto nella difficile fase economica. Nel 2022 la Fondazione Italia Usa, in quanto parte del programma accademico delle Nazioni Unite, United Nations Academic Impact - Unai, proseguirà ed avvierà altre attività e nuove iniziative per sostenere la passione, la preparazione e il talento dei giovani e delle nuove generazioni e per offrire loro rinnovate prospettive ed opportunità. (Rin)