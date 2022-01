Myanmar: festa Indipendenza, segretario di Stato Usa ribadisce sostegno a popolo birmano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken, a nome degli Stati Uniti, ha espresso sostegno al popolo birmano alla vigilia del Giorno dell’Indipendenza del Myanmar, che cade il 4 gennaio. “Onoriamo il popolo birmano che sta lottando per ripristinare un percorso inclusivo verso la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto per tutte le persone nel Paese”, si legge in un comunicato del dipartimento di Stato Usa. “Gli Stati Uniti restano impegnati nei confronti del popolo birmano, che non rinuncia alla speranza di un futuro migliore, anche se subisce orribili abusi da parte del regime”, prosegue la nota. “Ribadiamo la nostra richiesta al regime militare di cessare immediatamente l’uso della violenza, rilasciare tutti coloro che sono ingiustamente detenuti e riportare il Myanmar su un percorso verso una democrazia autentica e inclusiva”, ha concluso Blinken.(Nys)