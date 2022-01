Piemonte: quasi 10 milioni dal Pnrr per Asti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi 10 milioni di euro i fondi che arriveranno ad Asti dal Pnrr. Lo ha comunicato il ministero dell'Interno in una nota diffusa lo scorso 31 dicembre e diffusa dalla Regione Piemonte in un comunicato stampa in data odierna. L'amministrazione cittadina ha ricevuto il finanziamento per 4 progetti di cui tre legati a dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica delle scuole e uno sulla manutenzione degli alloggi di proprietà comunale. (segue) (Rpi)