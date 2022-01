Roma: ladro sorpreso a rubare in abitazioni a Tor Vergata, caccia ai complici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Sezione Volanti della questura di Roma hanno arrestato per tentato furto pluriaggravato in abitazione in concorso con altri due soggetti allo stato ignoti, un 31enne con precedenti di Polizia. I poliziotti, inviati in via Lazzero Taldi dove era stata segnalata la presenza di tre soggetti vestiti di scuro e intenti a forzare la grata di una porta finestra su un balcone sito al primo piano, giunti sul posto hanno visto i 3 uomini far leva con un piede dì porco fra le due ante di una grata di una portafinestra. Alla vista dei poliziotti, gli autori del reato si sono lanciati dal balcone e mentre due di essi sono riusciti a guadagnare la fuga, un terzo, inseguito, è stato bloccato ancora con i guanti neri da lavoro calzati. Dalla perquisizione personale sono stati trovati un cacciavite con punta a taglio e una pinza "a pappagallo". Giunto sul posto il proprietario dell'abitazione, ancora ignaro di essere stato vittima di furto, ha potuto constatare la forzatura della grata della portafinestra della cucina. Gli agenti sono stati inoltre contattati da un'altra persona la quale ha riferito di aver subito un tentativo di furto in abitazione presso la propria abitazione nella stessa via. Per l'uomo è stata disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione all'Ufficio di Pg territorialmente competente a seguito della convalida dell'arresto. (Rer)