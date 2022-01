Covid: Bellanova, accordo su prezzo mascherine FfP2 va nella giusta direzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va nella direzione auspicata l'accordo per calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2 che il Generale Figliuolo ha raggiunto con le associazioni di categoria. E' quanto scrive sui social la presidente di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, circa l'accordo raggiunto dal Generale Figliuolo con le associazioni di categoria sul prezzo delle mascherine. "È un segnale importante, in particolare in questo momento di estrema diffusione della variante Omicron. L'utilizzo delle mascherine Ffp2 come sappiamo tutela maggiormente i cittadini e le cittadine. E che si possano comperare a 0,75centesimi di euro è un dato importante anche i portafogli di tante famiglie", aggiunge.(Rin)