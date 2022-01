Roma: aggredisce agenti che lo invitano ad indossare mascherina, arrestato 28enne straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato senza mascherina in un minimarket nel quale gli agenti del commissariato di Roma Porta Maggiore stavano effettuando controlli amministrativi. All'invito ad indossare la mascherina, il 28enne del Mali, h aggredito a calci pugni e morsi gli agenti ferendone due. Il 28enne è stato sanzionato amministrativamente per la violazione sull'uso della mascherina ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, arresto convalidato dall'Autorità Giudiziaria. (Com)