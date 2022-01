Lavoro: Fratoianni su Air Italy, governo blocchi licenziamenti e convochi proprietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.322 le famiglie che “iniziano il nuovo anno in maniera drammatica, con il licenziamento: una scelta della compagnia aerea Air Italy che mette sul lastrico lavoratori e lavoratrici, nella più completa disattenzione del governo”. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Il governo italiano ora si faccia rispettare, trovi il modo di bloccare questi licenziamenti e convochi subito la proprietà”, ha detto. (Com)