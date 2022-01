Covid: Mulè, estendere obbligo di vaccinazione per chi a contatto con pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Forza Italia ribadirà nel prossimo Consiglio dei ministri la propria posizione che è quella di estendere l'obbligo di vaccinazione a quelle categorie di lavoratori a contatto con il pubblico per obbedire a quel principio di precauzione che ha portato medici, forze dell'ordine e insegnanti a fare il vaccino per poter esercitare la propria professione: lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, intervenendo alla trasmissione Tagadà in onda su La7. "Bisogna andare avanti con il buon senso - ha proseguito Mulè - non con l'obbligo tout court che rimane l'ultima spiaggia e rappresenterebbe anche un fallimento delle misure di prevenzione e contenimento. Noi non stiamo fallendo: i numeri che abbiamo davanti e il senso di responsabilità ci dicono che con interventi mirati si può correggere la situazione avendo bene a mente la direzione: non chiudere il Paese". (Rin)