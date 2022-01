Covid: Marinone (Pd), bene prezzo calmierato Ffp2, misura attenta a esigenze più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "E' un'ottima notizia l'accordo raggiunto dalla struttura commissariale con le associazioni di categoria per calmierare il prezzo di vendita delle mascherine Ffp2 in farmacia e portarlo a 75 centesimi. Era un'esigenza che proveniva da più parti e in particolare dai più giovani per rendere accessibili questi fondamentali strumenti di prevenzione alla diffusione del Covid in una fase così delicata". Lo dichiara il consigliere capitolino del Partito democratico Lorenzo Marinone, delegato del sindaco alle Politiche giovanili. "Siamo contenti che il Governo, attraverso il commissario Figliuolo, abbia ascoltato le esigenze dei più giovani con una misura importante. Al contrario di ogni stereotipo, i giovani stanno affrontando questo momento con grande senso di responsabilità e si stanno riappropriando dei momenti di socialità mantenendo alta la guardia", conclude. (Com)