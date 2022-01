Usa: Covid, Fda autorizza somministrazione terza dose per i ragazzi dai 12 ai 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti ha autorizzato la somministrazione dei richiami del vaccino contro il Covid-19 ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni. In una nota diffusa oggi, l'agenzia ha specificato che la somministrazione della terza dose sarà autorizzata almeno cinque mesi dopo la seconda iniezione. La Fda ha inoltre autorizzato la somministrazione dei "booster" per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni con un sistema immunitario compromesso. In precedenza la Fda aveva autorizzato la dose di richiamo per il vaccino Pfizer-BioNTech per le persone dai 16 anni in su. Prima che l'autorizzazione venga ufficializzata ora si attende la decisione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. (Nys)