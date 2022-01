Norvegia: autorità sanitarie, variante Omicron del Covid ormai dominante nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante Omicron del coronavirus è ora dominante in Norvegia. Lo rendono noto le autorità sanitarie norvegesi, specificando che la variante è attualmente responsabile del 65,4 per cento dei contagi registrati nel Paese scandinavo. Nei prossimi giorni, con la ripresa dei test su larga scala, parzialmente interrotti durante le festività natalizie, sarà possibile avere dei dati ancora più aggiornati, secondo l’Istituto per la sanità pubblica (Fhi). (Sts)