Germania: voli crollati al 50 per cento nel 2021 a causa del Covid

- La crisi del Covid-19 ha provocato nel 2021 un crollo dei voli da e per la Germania al 50 per cento dei livelli del 2019, per un totale di 1,04 milioni di decolli e atterraggi. Soltanto il Regno Unito ha registrato un risultato peggiore, con un -63 per cento per 823 mila collegamenti aerei. È quanto comunicato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), che per lo scorso anno ha contato 6,2 milioni di decolli e atterraggi in Europa, con un calo di 4,8 milioni rispetto al 2019. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato è “lievemente superiore” ai livelli del 2020. Con tra 1,4 e 1,5 milioni di passeggeri in meno, le compagnie aeree hanno perso circa 18,5 miliardi di euro. Tuttavia, il minor traffico aereo ha comportato un inquinamento significativamente inferiore. Fino a novembre 2021 compreso, soltanto la metà circa dell'anidride carbonica generata nel 2019 è stata rilasciata dal traffico aereo. La quantità di CO2 è stata quindi ridotta di 106 milioni di tonnellate. (segue) (Geb)