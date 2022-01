Germania: voli crollati al 50 per cento nel 2021 a causa del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair si è confermata il maggiore operatore in Europa, nonostante un declino di mille voli giornalieri. L'azienda ha offerto offrivano una media di 1.321 collegamenti al giorno, il 43 percento in meno rispetto al 2019. La compagnia di bandiera turca Turkish Airlines ha ridotto i propri voli del 30 per cento, diventando così il numero 2 in Europa con 938 tratte giornaliere. Allo stesso tempo, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha dovuto tagliare il 59 per cento dei voli, mentre per il vettore low cost britannico Easyjet la picchiata è stata del -64 per cento. Dal 2019, la Germania ha registrato nello scorso anno un calo anche dei voli interni, pari al -52 per cento, più di Spagna (-27 per cento), Francia (-24 per cento) e Turchia (-23 per cento). L'aeroporto di Francoforte sul Meno ha perso il primato di scalo più trafficato d'Europa, con il numero di voli in media ridotto del 50 per cento a 718 al giorno. A loro volta, gli aeroporti di Monaco di Baviera e Duesseldorf hanno perso circa due terzi del traffico. (Geb)