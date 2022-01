Speciale infrastrutture: Alstom firma contratto con Metrorex per metro di Bucarest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom ha firmato un contratto con Metrorex, operatore della metropolitana di Bucarest, che prevede la manutenzione e la fornitura di servizi alla rete per 15 anni. Lo ha annunciato il gruppo francese. Come riferisce il quotidiano "Les Echos", il contratto ha un valore di 500 milioni di euro. L'accordo prevede la manutenzione preventiva e correttiva, insieme alla revisione di 82 treni, per un totale di 492 vetture. Per queste attività è previsto l'intervento di 350 persone. "Oggi Alstom ha concluso più di 50 contratti di manutenzione attraverso il mondo per durate di 20 anni o di più, coprendo più di 35 mila veicoli", ha affermato Gian Luca Erbacci, presidente per la regione Europa di Alstom. (Frp)