Speciale infrastrutture: Museo Scienza e Tecnologia offre laboratori speciali per adulti e bambini fino al 9 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono previste tutti i giorni le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti e alle Gallerie Leonardo, le attività nella Digital Zone e nei laboratori di Chimica, Genetica, Alimentazione, Biotecnologie. Aperta anche la nuova area espositiva Mosaico tecnologico, che racconta la storia della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento attraverso l’evoluzione delle infrastrutture a rete. Restano sempre accessibili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna al padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale. Incluso nel biglietto del Museo si possono inoltre ammirare I Sette Savi, gruppo scultoreo costituito da sette sculture realizzate da Fausto Melotti, da poco ricollocato nel giardino del primo Chiostro del Museo, visitare l’esposizione permanente Fragility and Beauty, recentemente rinnovata, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente e la mostra temporanea Sociocromie, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi e dedicata al valore storico e sociale del colore. (Com)