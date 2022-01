Russia: ministero Industria, possibile produzione vaccini stranieri contro coronavirus per uso interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di vaccini stranieri contro il Covid-19 per il consumo interno può essere ammessa in Russia nel corso dell'anno, se vi è l'opportunità sociale ed economica. Lo ha affermato il ministro dell'Industria e del Commercio russo, Denis Manturov, in una conferenza stampa, precisando che spetta al ministero della Salute decidere su questo tema. Alla fine di dicembre Manturov ha osservato che nel 2021 in Russia sono stati prodotti più di 300 milioni di dosi complete di vaccini contro il coronavirus, pertanto i bisogni della popolazione sono coperti con ampio margine. In Russia è già in produzione un vaccino straniero contro il coronavirus, da parte della società farmaceutica russa R-Pharm su licenza dell'Università di Oxford e della multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese AstraZeneca, destinato esclusivamente all'esportazione. (Rum)