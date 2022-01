Speciale energia: Damasco riceve viceministro Petrolio iraniano, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ahmad Asad Zadeh, il vice ministro del Petrolio dell’Iran, è atteso a Damasco dove incontrerà il ministro dell’Energia della Siria, Bassam Tohme, per parlare di cooperazione in ambito petrolifero ed energetico. Lo riferisce il portale informativo siriano vicino all’opposizione al presidente “Enab Baladi”. Siria e Iran si erano già accordato nell’ottobre del 2021 per la fornitura a Damasco di macchinari essenziali nel settore petrolifero e petrolchimico. Le parti parleranno anche della fornitura energetica che l’Iran provvede alla Siria. (Irb)