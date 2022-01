Germania: città chiedono altri aiuti contro crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione tedesca delle città e dei comuni (Dstgb) chiede al governo federale e agli esecutivi dei Laender ulteriori aiuti per miliardi di euro, al fine di compensare la perdita delle entrate dovuta alla crisi del Covid-19. “La stragrande maggioranza degli investimenti pubblici sarà attuata dai comuni”, ha affermato il presidente del Dstgb, Ralph Spiegler, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Tuttavia, a causa della crisi, le città tedesche presentano “un arretrato di investimenti di circa 150 miliardi di euro in ponti, scuole, piscine e strade”. Allo stesso tempo, le municipalità della Germania hanno chiuso il 2021 con un deficit di nove miliardi di euro. Per quest'anno, è previsto un ulteriore disavanzo di oltre dieci miliardi di euro. Il Dstgb ha quindi chiesto a governo federale e Laender “un ulteriore pacchetto di salvataggio dei comuni per la perdita delle entrate”, in particolare nelle imposte sulle attività produttive e sul reddito. (Geb)