Georgia: Saakashvili pronto a forme estreme di protesta se non avrà medici indipendenti

- L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili ha chiesto di essere visitato da medici indipendenti e di poter scambiare informazioni riservate con i visitatori, altrimenti è pronto a ricorrere a "forme estreme di protesta". Lo ha dichiarato l'avvocato dell'ex capo di Stato, Shota Tutberidze, stabilendo come termine per l'accoglimento delle richieste di Saakashvili il 6 gennaio. L'ex presidente georgiano, attualmente rinchiuso nel carcere di Rustavi, ha messo fine il 20 novembre ai suoi 50 giorni di sciopero della fame in stato di detenzione, dopo essere stato trasferito in un ospedale militare a Gori. Saakashvili è stato arrestato il primo ottobre, poco dopo il suo ritorno in Georgia, dove era ricercato per diverse accuse, tra cui abuso di potere, appropriazione indebita di fondi pubblici e repressione violenta di una manifestazione pacifica nel periodo in cui è stato presidente, fra il 2008 e il 2013. (Rum)