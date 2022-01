Venezuela: covid, al via somministrazione della terza dosi del vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Venezuela la somministrazione della dosi di rinforzo di vaccino contro il nuovo coronavirus. Alla fine del 2021 il presidente, Nicolas Maduro, aveva annunciato che dai primi giorni dell'anno si sarebbe proceduto a inoculare "le dosi necessarie" a garantire la salute della popolazione: "rimaniamo tutti vigili, continuiamo a curarci". Ad oggi, stando alle cifre del governo, il 91 per cento della popolazione venezuelana è già vaccinata e il numero di casi attivi di contagio è pari a 5 su centomila abitanti. (segue) (Vec)