Tunisia: leader islamista Bhiri arrestato inizia sciopero della fame

- Noureddine Bhiri, il leader del movimento islamico tunisino Ennahda ed ex ministro della Giustizia arrestato lo scorso venerdì dalle forze di sicurezza del Paese nordafricano, ha iniziato uno sciopero della fame, rifiutando di assumere cibo e medicinali. Lo ha dichiarato Samir Dilou, avvocato ed ex leader di Ennahda, dopo aver incontrato una delegazione della Commissione nazionale contro la tortura che ha potuto visitare, stamattina, Bhiri. Da quanto emerso, Bhiri è stato trasferito ieri sera all’ospedale di Bougatfa, sulla costa settentrionale della Tunisia. Al momento, la struttura sanitaria è presidiata da un ingente dispiegamento di forze dell’ordine che ha impedito a giornalisti e politici, ma anche a Saida al Akrimi, la moglie di Bhiri, di entrare nell’edificio. Il ministero dell’Interno, invece, ha dichiarato di aver ordinato gli arresti domiciliari per due persone senza rivelarne i nomi. La scelta sarebbe stata presa al fine di "preservare la sicurezza e l’ordine pubblico".(Tut)