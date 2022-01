Tunisia: precipita elicottero militare a Biserta, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero militare è precipitato oggi a Biserta, nel nord dalla Tunisia, provocando la morte dell'assistente del pilota, mentre quest'ultimo è stato gravemente ferito ed è stato ricoverato in ospedale per ricevere i primi soccorsi. Lo rende noto il portavoce ufficiale del ministero della Difesa, il colonnello Mohamed Zekri. L'elicottero stava svolgendo un consueto volo di ispezione quando è precipitato per causa ancora da chiarire. (Tut)