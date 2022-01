Cina: Covid, nuovo focolaio in una fabbrica tessile della provincia dello Zhejiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Ningbo, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, ha rilevato un focolaio epidemico in una fabbrica tessile di proprietà del gigante Shenzhou International Group Holdings, principale produttore di maglieria per marchi internazionali quali Adidas e Nike. È quanto riferito dai funzionari locali in un comunicato, nel quale si precisa che sono dieci le positività al coronavirus riscontrate tra il personale dello stabilimento. Lo scorso 15 dicembre, il governo locale aveva decretato la chiusura di 13 aziende nel tentativo di adempiere all'obiettivo nazionale di azzeramento dei contagi entro febbraio 2022, mese in cui Pechino ospiterà le Olimpiadi invernali. Le società che hanno annunciato la chiusura temporanea dei propri stabilimenti includono Bsm Chemical e l'azienda di semiconduttori Jsg, le quali non hanno fornito alcuna informazione in merito alle riaperture.(Cip)