Imprese: dal primo gennaio 2022 costituita Airbus Atlantic

- Interamente controllata da Airbus, Airbus Atlantic, attore globale nel campo delle aerostrutture, è stata costituita ufficialmente il primo gennaio 2022. La nuova società riunisce i punti di forza, le risorse e le competenze dei siti Airbus di Nantes e Montoir-de-Bretagne, le funzioni centrali associate alle loro attività e i siti Stelia Aerospace nel mondo. Come riferisce un comunicato, questa unificazione rientra nell'ambito del progetto di trasformazione annunciato nell'aprile 2021, volto a rafforzare la catena di valore dell'assemblaggio di aerostrutture all'interno dell'assetto industriale di Airbus, essendo questa attività considerata come core business. Segna un chiaro impegno a rafforzare competitività, innovazione e qualità a beneficio dei programmi di Airbus di oggi e di domani. In quanto tale, Airbus Atlantic sarà un elemento essenziale nella catena del valore del gruppo e giocherà un ruolo chiave per quanto riguarda la supply chain dell'aerostruttura, con oltre 500 fornitori diretti (prodotti aeronautici) e più di 2.000 fornitori indiretti (prodotti di approvvigionamento generale). (segue) (Com)