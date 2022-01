Imprese: dal primo gennaio 2022 costituita Airbus Atlantic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al cuore di Airbus, Airbus Atlantic si propone di affrontare le grandi sfide legate a un'industria aeronautica sostenibile, facendo da pioniere nelle nuove tecnologie", ha dichiarato Cédric Gautier, ceo di Airbus Atlantic. "La nostra prima missione sarà quella di garantire la soddisfazione di tutti i nostri clienti e di stabilire nuovi standard di eccellenza in termini di qualità ed efficienza operativa. Ho piena fiducia nel talento, nell'entusiasmo e nell'impegno dei team di Airbus Atlantic per scrivere con successo questo nuovo capitolo della nostra storia". Con 13 mila dipendenti in 5 paesi e 3 continenti, e un volume d'affari stimato di circa 3,5 miliardi di euro, Airbus Atlantic è la numero due al mondo per le aerostrutture, la numero uno al mondo per i sedili per piloti e si colloca tra le primi tre per i sedili per passeggeri di Classe Business e Prima Classe, che continuano ad essere commercializzati con il marchio Stelia Aerospace. (Com)