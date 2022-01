Speciale energia: gruppo algerino Sonatrach pronto a riprendere le operazioni in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico algerino Sonatrach sta lavorando per riprendere i suoi progetti petroliferi sospesi in Libia. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’azienda di Stato, Toufik Hakkar, in una dichiarazione all’’emittente televisiva internazionale algerina "AL24". "Sonatrach sta lavorando con i suoi partner libici per soddisfare le condizioni di ritorno al fine di garantire lavoratori e attrezzature", ha detto Hakkar, rivelando che il gruppo algerino intende organizzare, entro la fine di febbraio, alcune visite per negoziare il ritorno di Sonatrach in Libia. “Abbiamo fatto investimenti significativi nell'esplorazione di petrolio e gas e non lasceremo queste scoperte senza sviluppo", ha insistito il numero uno dell’azienda algerina. (Ala)