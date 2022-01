Covid: Borghi (Pd), siamo per obbligo vaccinale, basta alibi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd è per l'obbligo vaccinale e per un graduale ritorno allo smart working, che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per affrontare la situazione attuale. Ci atteniamo a quanto dice la scienza: il vaccino è la strada per combattere il virus". Lo ha detto, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, il deputato e responsabile Sicurezza nella segreteria del Partito democratico, Enrico Borghi. "Rispetto al lockdown per i non vaccinati che è stato introdotto in Austria o Germania, pensiamo che sia lo Stato a doversi fare carico di questa situazione, e dunque che i tempi siano maturi per l'introduzione dell'obbligo vaccinale. I tempi degli alibi e dei traccheggiamenti - prosegue Borghi - sono finiti, le forze che sono al governo devono prendersi le proprie responsabilità, noi abbiamo messo sul tavolo una proposta concreta sulla quale crediamo si possa sviluppare un confronto positivo nelle prossime ore". "Per quanto riguarda la scuola, crediamo debba riaprire in presenza, non siamo favorevoli all'allungamento delle vacanze, né al ritorno alla Dad. La scuola - conclude - è uno dei diritti fondamentali che vanno preservati, insieme al diritto al lavoro e alla salute". (Com)