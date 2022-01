Spagna: Gamarra (Pp), "profilo comunista" della ministra Diaz non la rende idonea a presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna sociologicamente non è un Paese che possa mettere alla guida del governo una presidente comunista. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", la portavoce del Partito popolare (Pp) al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento), Cuca Gamarra, nel commentare la leadership della vicepresidente e ministra del Lavoro, Yolanda Diaz. Secondo l'esponente popolare, Diaz non ha un profilo presidenziale in quanto è una "ministra comunista" la cui ideologia non può essere cambiata da "nessun tipo di accordo". Per la portavoce del Pp, l'esponente di Unidas Podemos ha raggiunto il massimo risultato in termini di visibilità grazie al governo di coalizione e, pertanto, non ritiene che possa "spingersi oltre". Per il vice portavoce al Congresso di Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, Yolanda Diaz ha usato il suo ruolo di vicepresidente del governo e ministra del Lavoro per "autopromuoversi" e per lanciare la nuova piattaforma che dovrebbe accogliere le diverse anime alla sinistra del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). "Yolanda Díaz sarebbe una pessima presidente del governo. Quello che spero davvero è che la Spagna non sia mai presieduta da un'opzione che propone politiche estremiste", ha evidenziato Bal. (Spm)