Pil: Brunetta, confermato incremento 6,3 per cento nel 2021, forse di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lunga vita all’Agenzia Nova per un cammino di autorevolezza e solido successo professionale" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- L'economia italiana nel mese di dicembre conferma la straordinaria resilienza della sua manifattura. Lo ha dichiarato in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “L'indice Pmi manifatturiero, che misura le previsioni di vendita dei beni e dei servizi di questo comparto, pubblicato oggi dalla società Ihs Markit, relativo al mese di dicembre, si attesta per il diciottesimo mese consecutivo in territorio di espansione, a quota 62, ben oltre il 50, che è lo spartiacque tra l'espansione e la contrazione. Inoltre - ha spiegato - il quarto trimestre del 2021 ha registrato la media più alta dall'inizio della raccolta dati, nel 1997”. Secondo Ihs Markit, in particolare, “la crescita della produzione e dei nuovi ordini è rimasta vicina ai valori record dell'indagine ed è andata di pari passo con una forte espansione dei livelli occupazionali a causa dell'ottimo andamento degli ordini e delle commesse delle imprese italiane”, ha proseguito. (segue) (Com)