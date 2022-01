Pil: Brunetta, confermato incremento 6,3 per cento nel 2021, forse di più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In attesa della pubblicazione del dato dell'Istat di fine gennaio, relativo alla crescita del Pil del quarto trimestre del 2021 - ha detto ancora il ministro - le evidenze che arrivano dalla nostra manifattura certificano, ancora una volta, come l'azione del governo in merito al piano di vaccinazioni e all'introduzione del super Green pass sia stata vincente, e abbia permesso al nostro sistema economico di soddisfare la crescente domanda di beni e di servizi”. “Tutto questo lascia ben sperare anche per il 2022, contando anche sui primi segnali di raffreddamento dell'inflazione dal lato dell'offerta e su un migliore incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, una condizione che contribuirebbe ad accrescere ulteriormente il nostro potenziale di crescita”, ha sottolineato. “Questi dati - ha poi evidenziato - rafforzano la previsione di crescita del Pil per il 2021 al +6,3 per cento e, anzi, potrebbero portarci in dono qualche ulteriore decimale: magari potremmo registrare una crescita della nostra economia al +6,4/6,5 per cento”. La linea fin qui seguita dal governo “ha consentito il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria. Questa strategia si sta rivelando sempre di più il key driver dell'ottima performance economica del nostro Paese", ha concluso. (Com)