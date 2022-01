Romania: riserve valutarie Banca centrale aumentate a 40,475 miliardi di euro a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2021 le riserve valutarie presenti nella Banca nazionale di Romania ammontavano a 40,475 miliardi di euro, in aumento del 3,03 per cento rispetto al livello di 39,283 miliardi di euro registrato il 30 novembre 2021. Lo riferisce la Banca nazionale con un comunicato. Nel corso del mese di dicembre ci sono stati afflussi per 5,023 miliardi di euro e deflussi per 3,831 miliardi di euro. Le riserva auree sono rimaste stabili a 103,6 tonnellate.(Rob)