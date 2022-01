Francia: Covid, da oggi nuovo protocollo sanitario nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi in Francia è entrato in vigore un nuovo protocollo sanitario nelle scuole per arginare l'avanzata del coronavirus. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer ne ha presentato i dettagli in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". Gli studenti postivi dovranno seguire le stesse indicazioni previste per il resto della popolazione, che prevedono una quarantena di sette giorni, ridotta a cinque nel caso di tampone molecolare negativo. Il governo ha deciso di rafforzare la sua politica di "contact-tracing" atraverso la "moltiplicazione dei tamponi e l partecipazione delle famiglie a questo dispositivo", ha detto Blanquer. Gli studenti delle scuole primarie entrati in contatto con un positivo dovranno realizzare almeno tre tamponi a quattro giorni di intervallo. Si comincerà con un primo molecolare o antigienico, a cui seguiranno due auto-test ad un paio di giorni di distanza e altri due a quattro giorni. Gli auto-test verranno rilasciati gratuitamente dalle farmacie. Stessa procedura per gli insegnanti. "Non ci sarà quindi isolamento per le persone i cui test sono negativi", ha detto Blanquer.(Frp)