Brasile: analisti Banca centrale, crescita del 4,50 per cento nel 2021 e 0,36 nel 2022 (6)

- La Banca mondiale (Bm) ha migliorato le prospettive di crescita per il Brasile per il 2021, portandole dal 4,3 per cento ipotizzato a giugno all'attuale 5,3 per cento. Il dato è contenuto nell’aggiornamento delle stime per la regione contenuto nel rapporto di ottobre ("Recuperare la crescita). La stima di crescita per l'anno appena concluso è sotto la media delle regione dell'America latina e Caraibi, fissata al 6,3 per cento, e inferiore al 5,7 per cento del Messico, principale competitor economico della regione. Per il 2022 la Bm prevede una crescita dell'1,7 per cento, in netto calo rispetto al 3 per cento del precedente pronostico. Per il 2023 si prevede un rimbalzo, al 2,5 per cento su anno (Brb)