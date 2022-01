Ex Ilva: M5s, pronto emendamento a Milleproroghe per ripristinare risorse bonifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo aver sollevato per primi la preoccupante norma contenuta nel decreto Milleproroghe, invitiamo le altre forze politiche, che si sono accodate numerose al nostro disappunto, a sostenere nei fatti l’emendamento che presenteremo in Parlamento per ripristinare i fondi per le bonifiche dell’ex Ilva. La sottrazione di 575 milioni di euro per il territorio e per la comunità di Taranto è semplicemente inammissibile oltre che inaccettabile". Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle, Gianpaolo Cassese e Mario Turco, in merito all’articolo 21 del decreto legge Milleproroghe emanato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso. "Le ingenti somme stanziate nei provvedimenti precedenti - aggiungono - hanno ottenuto approvazione anche da provvedimenti comunitari proprio perché finalizzati a opere di bonifiche e ripristino. Modificare la destinazione di queste importanti risorse per dirottarle su investimenti nel ciclo produttivo dell’acciaio, spacciandoli per progetti di decarbonizzazione, non è solo uno schiaffo alle future generazioni tarantine ma rischia di divenire anche un aiuto di Stato non concedibile”. “Per questo - aggiungono - ci faremo promotori di un emendamento al decreto Milleproroghe che sopprima la norma in questione. Siamo certi che tanti colleghi sosteranno questa nostra proposta in modo da passare dalle parole ai fatti. Ci attendiamo dunque un ampio e forte fronte comune di sostegno alla nostra proposta di modifica normativa”. “Un invito che estendiamo ai rappresentanti di altri livelli istituzionali che possono comunque fare la loro parte convincendo i propri colleghi di partito ad appoggiarci in questa battaglia sacrosanta - concludono Cassese e Turco -. Una battaglia sacrosanta e che non ha colori ma solo un unico obiettivo: dare un futuro diverso ai cittadini di Taranto”. (Com)