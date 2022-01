Brasile: analisti Banca centrale, stime inflazione 2021 al 10,01 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa dell'inflazione, costante da inizio anno, ha spinto la Bc, l'8 dicembre, ad aumentare il tasso di sconto, Selic, al 9,25 per cento. Il Selic ha raggiunto così il maggior livello da ottobre del 2017, quando era fissato al 6,5 per cento. Si è trattato del sesto e più robusto ritocco consecutivo. Da marzo a giugno 2021 il Copom aveva alzato il tasso di 0,75 punti percentuali ad ogni riunione (che si tiene ogni sei settimane). All'inizio di agosto, la Bc aveva iniziato ad aumentare il Selic di 1 punto percentuale a ogni riunione. Nell'ultima decisione, che il Comitato di politica monetaria (Copom) ha adottato all'unanimità, il tasso è stato incrementato di 2 punti in un'unica sessione. Il Copom ha inoltre già riferito che dovrebbe alzare nuovamente il tasso di un punto e mezzo percentuale in occasione della prossima riunione, prevista a febbraio 2022. La previsione del comitato è quella di chiudere il 2022 con il tasso all'11,50 per cento. Una riduzione del tasso avverrebbe solo nel 2023, al 7 per cento annuo. (Brb)