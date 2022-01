Ex Ilva: Labriola (FI), no spostamento fondi Riva per decarbonizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova destinazione d'uso delle somme sequestrate alla famiglia Riva prevista dal decreto Milleproroghe mi lascia completamente attonita. I soldi, un minimo risarcimento alla città per i danni causati dalla gestione del siderurgico da parte dei Riva, saranno destinati ad opere di decarbonizzazione e ciò è completamente inaccettabile. Lo scrive in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Sono consapevole - aggiunge - dei problemi dello stabilimento e della complessità delle norme, ma anche della mancanza di coraggio nell' affrontare la vertenza Ilva con una determinazione e una serietà che dopo 20 anni sarebbero doverose. In un breve confronto, il Premier Draghi mi aveva rassicurato sul fatto che il governo si stava occupando della crisi industriale e sinceramente non mi sarei aspettata un colpo di scena di questo genere. Spero che il Parlamento abbia la possibilità di modificare la norma, diversamente chiedo che il governo la stralci dal decreto e affronti la questione Acciaierie d'Italia in maniera complessiva in un decreto ad hoc, per dare trasparenza ad una crisi industriale che è una vergogna italiana", conclude. (Com)