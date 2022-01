- Rpt - Viabilità: Anas, avanzano i lavori lungo la 340 "regina" per realizzare la “variante della Tremezzina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'ultima settimana è stato completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago della variante alla Tremezzina e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione dello stesso. Lo comunica tramite nota la società Anas, che ha avviato da poco più di un mese la costruzione del tracciato di dieci chilometri lungo il lago di Como tra Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante. Proseguono inoltre le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della strada statale 340 ricompresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disgaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante. È stata poi avviata la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della Ss 340 e prosegue la realizzazione della pista di approccio in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria Principale e della galleria di Servizio. Avanzano infine, su entrambi i fronti (Sud e Nord), le realizzazioni degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno. (Com)