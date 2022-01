Difesa: Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti dichiarano contrarietà a guerra nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti considerano loro responsabilità primaria prevenire la guerra tra i Paesi che possiedono armi nucleari e ridurre i rischi strategici. Lo si legge in una dichiarazione congiunta dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le cinque potenze nucleari intendono aumentare il livello di fiducia reciproca e prevenire una corsa agli armamenti, la quale rappresenterebbe una minaccia per tutti. "Dichiariamo che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, che non dovrebbe mai essere scatenata", si legge nel comunicato, nel quale si esorta ad impedire l'ulteriore proliferazione di armi atomiche. Inoltre viene espressa la convinzione per cui le armi nucleari debbano avere fini difensivi di deterrenza e prevenzione dei conflitti.(Res)