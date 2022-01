Sardegna: oltre 56 mila vaccinazioni anti-Covid effettuate in un anno nell'Aou di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 31 dicembre 2020 alla fine dello scorso anno sono state effettuate oltre 56 mila vaccinazioni nel centro vaccinale dell'Aou di Sassari. Il Centro vaccini di viale San Pietro, coordinato dal professor Paolo Castiglia e dal dottor Antonello Serra, ha registrato numeri che mettono in luce il lavoro svolto dal personale medico e infermieristico vaccinatore e dal personale addetto alla preparazione delle dosi. Sono state effettuate 56.096 vaccinazioni, di cui 23.457 prime dosi, 22.504 seconde dosi, 10.135 terze dosi. Sul totale, poco più di 10.000 somministrazioni sono andate al personale sanitario, altrettante agli operatori e studenti scolastici e universitari, oltre 12.000 ai soggetti fragili per patologie e donne in gravidanza, circa 6.000 alle forze dell'ordine, vigili del fuoco ed operatori di servizi pubblici essenziali, e circa 20.000 ad altre categorie della popolazione generale. "Quella avviata un anno fa è una campagna fondamentale – afferma Paolo Castiglia – che ha consentito di contrastare il dilagare del virus ma, soprattutto, l'impatto sui servizi sanitari. In parte ha concesso un ritorno ad una nuova normalità, nonostante l'emergenza di varianti sempre più diffusive". (segue) (Rsc)