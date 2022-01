Sardegna: oltre 56 mila vaccinazioni anti-Covid effettuate in un anno nell'Aou di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vaccino – prosegue il docente sassarese – è risultato efficace oltre ogni più rosea aspettativa verso il ceppo virale originale. Con la presenza di nuove varianti l'efficacia si è dimostrata via via inferiore ma ha conservato una buona protezione nei confronti della malattia grave e della letalità. Adesso per restare in tema di campagna per la terza dose, ci vuole un booster di intelligenza che parta dalla presa di coscienza dei rischi e dei benefici, da cui discende la consapevole adesione alle vaccinazioni e l'adeguamento dei comportamenti alle situazioni di rischio, per il contenimento e la mitigazione degli effetti della pandemia". Sulla stessa lunghezza d'onda Antonello Serra, responsabile anche della Sorveglianza sanitaria in Aou. "La quasi totalità dei nostri operatori ha adempiuto alla vaccinazione – afferma – e per chi non lo ha ancora fatto si stanno concludendo i procedimenti di sospensione. Dalla conclusione del primo ciclo vaccinale, cioè prima e seconda dose, non abbiamo avuto operatori sanitari malati di Covid. Chi si è infettato è risultato asintomatico o paucisintomatico – spiega Serra -. Il vaccino ha quindi mantenuto le promesse. Adesso, invece, le nuove varianti possono in alcuni casi bucare la barriera vaccinale ma chi si infetta non si ammala. Dai tracciamenti, poi, vediamo che le infezioni sono nella quasi totalità di origine extra ospedaliera. Chi è diventato positivo raramente ha infettato i colleghi sul posto di lavoro, dimostrando l'efficacia delle nostre strategie di prevenzione". (segue) (Rsc)