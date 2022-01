Sardegna: oltre 56 mila vaccinazioni anti-Covid effettuate in un anno nell'Aou di Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura diretta da Serra, inoltre ha sempre mantenuto l'attività di sorveglianza degli operatori, con l'effettuazione regolare e puntuale di tamponi. "In questo periodo – aggiunge il medico – abbiamo aumentato la capacità di screening con l'avvio della campagna "feste sicure" per chi rientra dalle ferie. Sono direttamente i reparti a effettuare i tamponi al personale rientrato a lavoro, con l'utilizzo di tamponi a immunocromatografia, antigenici di seconda generazione. Nel giro di pochi giorni sarà possibile testare circa 3.000 operatori. In caso di positività, la Sorveglianza sanitaria sottoporrà il sanitario a test di elezione. In questo momento la struttura è sotto forte pressione per la necessità di tracciare un numero di soggetti positivi in continuo aumento e l'Azienda sta studiando nuove strategie di prevenzione adeguate all'evolversi della pandemia". (Rsc)